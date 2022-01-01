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Кольцо 22,2*2*1.6
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Прочие комплектующие для шлифмашин
    Кольцо 22,2*2*1.6
    Арт. 901528

      Кольцо 22,2*2*1.6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901528
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Переходное кольцо — удобный адаптер, который позволяет установить на болгарку или торцовочную пилу со стандартным посадочным диаметром пильные и алмазные диски.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала