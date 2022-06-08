Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)
Арт. О00000003444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|блистер
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max диаметр, мм
|76
- Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594231 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.
Преимущества
- Биметаллическая коронка Progressor 2 обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели
- Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
- Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку