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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)
5.0
2
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Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)
    Арт. О00000003444
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.231 (76 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003444
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		76
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594231 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Биметаллическая коронка Progressor 2 обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели
        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку