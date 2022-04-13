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Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)
5.0
2
1 220 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)
    Арт. 77777X9002491
    5.0
    2
    Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)
    Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)
      Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)
      Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)

      Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)

      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9002491
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамика
      Все характеристики
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск серии Ceramics 000203 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и отделочных работ. Диск применяется для реза плитки из керамики. Подходит для сухой резки, не требуя принудительного водного охлаждения.

        Преимущества

        • Конструкция диска предусматривает сплошную режущую кромку с алмазным напылением для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
        • Высота алмазного слоя 5 мм