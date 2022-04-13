Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)
Арт. 77777X9002491
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамика
- Алмазный диск серии Ceramics 000203 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и отделочных работ. Диск применяется для реза плитки из керамики. Подходит для сухой резки, не требуя принудительного водного охлаждения.
Преимущества
- Конструкция диска предусматривает сплошную режущую кромку с алмазным напылением для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
- Высота алмазного слоя 5 мм