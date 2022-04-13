Алмазный диск по керамике 1A1R 000203 (230x1,9x5x2,22 мм)

Преимущества

Конструкция диска предусматривает сплошную режущую кромку с алмазным напылением для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность

Высота алмазного слоя 5 мм

Алмазный диск серии Ceramics 000203 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и отделочных работ. Диск применяется для реза плитки из керамики. Подходит для сухой резки, не требуя принудительного водного охлаждения.