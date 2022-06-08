Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)

Преимущества

Диск изготовлен методом лазерной сварки сегментов, что гарантирует его прочность

Позволяет эксплуатировать его как с водяным охлаждением, так и всухую

Высота алмазного слоя 10 мм

Отрезной алмазный круг Diam 000589 применяется для резки асфальта, свежего бетона, черепицы и других абразивных материалов. Его можно использовать в камнерезных и плиткорезных станках, в резчиках швов, в бензорезах.