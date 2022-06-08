Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
Арт. 77777X9002506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, асфальт
- Отрезной алмазный круг Diam 000589 применяется для резки асфальта, свежего бетона, черепицы и других абразивных материалов. Его можно использовать в камнерезных и плиткорезных станках, в резчиках швов, в бензорезах.
Преимущества
- Диск изготовлен методом лазерной сварки сегментов, что гарантирует его прочность
- Позволяет эксплуатировать его как с водяным охлаждением, так и всухую
- Высота алмазного слоя 10 мм