Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
    Арт. 77777X9002506
    5.0
    2
    Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
    Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
    Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
      Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
      Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)
      Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)

      Круг отрезной по асфальту Diam STD 000589 (350x3,2x10x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002506
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, асфальт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной алмазный круг Diam 000589 применяется для резки асфальта, свежего бетона, черепицы и других абразивных материалов. Его можно использовать в камнерезных и плиткорезных станках, в резчиках швов, в бензорезах.

        Преимущества

        • Диск изготовлен методом лазерной сварки сегментов, что гарантирует его прочность
        • Позволяет эксплуатировать его как с водяным охлаждением, так и всухую
        • Высота алмазного слоя 10 мм