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Зачистной круг по металлу (125x20x32 мм, 25а)
5.0
2
180 ₽
Зачистные круги
    Зачистной круг по металлу (125x20x32 мм, 25а)
    Арт. X131727158
    5.0
    2
    Зачистной круг по металлу (125x20x32 мм, 25а)

    Зачистной круг по металлу (125x20x32 мм, 25а)

    180 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X131727158
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Луга-Абразив
    Тип оборудования
    		шлифовальный круг
    Назначение по материалу
    		металл
    Вес, кг
    		1
    Диаметр, мм
    		125
    Все характеристики
    180 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

    •      Зачистные круги с активной производительной агрессивностью и высокой износостойкостью. Они востребованы для операций по удалению наплывов, заусенецев, ржавчины, иных наслоений, для грубой зачистки швов после сварки, для плоского и торцового шлифования. Безопасная и производительная работа шлифовального инструмента зависит от правильного подбора типа сменного расходного элемента, подходящего к конкретным условиям предстоящей операции.