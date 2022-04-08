Зачистной круг по металлу (125x20x32 мм, 25а)
Арт. X131727158
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|шлифовальный круг
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Назначение по материалу
|металл
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Вес, кг
|1
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Диаметр, мм
|125
Зачистные круги с активной производительной агрессивностью и высокой износостойкостью. Они востребованы для операций по удалению наплывов, заусенецев, ржавчины, иных наслоений, для грубой зачистки швов после сварки, для плоского и торцового шлифования. Безопасная и производительная работа шлифовального инструмента зависит от правильного подбора типа сменного расходного элемента, подходящего к конкретным условиям предстоящей операции.