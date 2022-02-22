Шлифовальная лента Атака (75x533, Р60, 3 предмета)

Шлифовальная лента АТАКА 677490 используется в ленточных шлифовальных машинах для обработки поверхностей из металла, дерева, а также лакированных поверхностей. Основа ленты очень прочная, в качестве абразива применяется электрокорунд. Оснастка с такой зернистостью подходит для грубого удаления неровностей и ржавчины с больших поверхностей. Соединения ленты надежные и исключают ее разрыв.

Преимущества