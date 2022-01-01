Сверло по стеклу и кафелю Makita D-25127, 4х65 мм

Преимущества

Сверло обеспечивает очень точное сверление

Для продления срока службы и достижения наилучшего результата необходимо работать на низких оборотах и использовать охлаждающую жидкость

Сверло Makita D-25127 применяется совместно с дрелями для работы по стеклу, фарфору и плитке. Наконечник данной оснастки твердосплавный и имеет особую (пикообразную) форму.