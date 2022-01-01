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Сверло по стеклу и кафелю Makita D-25127, 4х65 мм
Найти аналог
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу и кафелю Makita D-25127, 4х65 мм
    Арт. 901363256
    Сверло по стеклу и кафелю Makita D-25127, 4х65 мм

      Сверло по стеклу и кафелю Makita D-25127, 4х65 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363256

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Makita D-25127 применяется совместно с дрелями для работы по стеклу, фарфору и плитке. Наконечник данной оснастки твердосплавный и имеет особую (пикообразную) форму.

        Преимущества

        • Сверло обеспечивает очень точное сверление
        • Для продления срока службы и достижения наилучшего результата необходимо работать на низких оборотах и использовать охлаждающую жидкость