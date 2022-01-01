Сверло по стеклу и кафелю Makita D-25127, 4х65 мм
Арт. 901363256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло Makita D-25127 применяется совместно с дрелями для работы по стеклу, фарфору и плитке. Наконечник данной оснастки твердосплавный и имеет особую (пикообразную) форму.
Преимущества
- Сверло обеспечивает очень точное сверление
- Для продления срока службы и достижения наилучшего результата необходимо работать на низких оборотах и использовать охлаждающую жидкость