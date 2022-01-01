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Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
360 ₽
375 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
    Арт. О00000025198
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
    Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
      Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
      Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм
      Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм

      Сверло по стеклу Практика Профи 775-129, V-тип, 12х90 мм

      • -15 ₽
      360 ₽
      375 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025198

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      • -15 ₽
      360 ₽
      375 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по стеклу ПРАКТИКА 775-129, V-тип, серия "Профи". Профессиональное сверло по стеклу и керамике не требующее охлаждения при сверлении. Специальная заточка сверла позволяет точно центрировать сверло и обеспечивает чистоту кромок отверстия. Особая карбид-вольфрамовая напайка обеспечивает длительный срок службы. Рекомендуемая частота оборотов 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра. Работать в неударном режиме. Не для керамогранита