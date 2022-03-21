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Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249, 8 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249, 8 предметов
    Арт. Х1302241
    5.0
    1
    Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249, 8 предметов

      Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.82
      Количество предметов, шт
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249 предназначен в основном для использования при обслуживания автомобиля. В его комплект входят 8 удлиненных торцевых головок различного размера (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм) с присоединительным квадратом на 1/2". Подобный набор будет незаменимым помощником для работы с гайками на высокой шпильке или находящимися в углублениях. Торцевые головки изготовлены из хромованадиевой стали и для удобства хранения закреплены на пластиковой планке. По окружности каждой головки высечена маркировка рабочего размера.

        Преимущества

        • Хромоникелевое покрытие обеспечивает защиту головок от коррозии
        • Рабочая сторона выполнена из полированного хрома
        • Неограниченный срок использования при правильной эксплуатации