Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249, 8 предметов

Преимущества

Хромоникелевое покрытие обеспечивает защиту головок от коррозии

Рабочая сторона выполнена из полированного хрома

Неограниченный срок использования при правильной эксплуатации

Набор головок Арсенал НГД 12-129/7 25249 предназначен в основном для использования при обслуживания автомобиля. В его комплект входят 8 удлиненных торцевых головок различного размера (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм) с присоединительным квадратом на 1/2". Подобный набор будет незаменимым помощником для работы с гайками на высокой шпильке или находящимися в углублениях. Торцевые головки изготовлены из хромованадиевой стали и для удобства хранения закреплены на пластиковой планке. По окружности каждой головки высечена маркировка рабочего размера.