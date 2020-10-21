Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов

Преимущества

Поставляется в прочном эргономичном кейсе из металла, специально разработанном под каждый комплектующий предмет

Инструменты не будут трястись и выпадать из заготовленных мест при транспортировке

Случайное открывание невозможно из-за прочных замков, также выполненных из металла

Трещотка с надежной металлической ручкой

Масса аксессуара – всего 5,1 кг

Габаритные размеры комплекта – 424 x 182 x 62 м

Набор инструментов АРСЕНАЛ (29 предметов) представляет собой комплект для обслуживания и ремонта легковой машины. Будет полезен в бытовой эксплуатации: при плановом осмотре, в случае экстренных ситуаций. Предметы идут в стальном чехле, защищающем от потери составляющих, механических повреждений.