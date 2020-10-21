Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
Арт. О00000003980
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Свечные головки
|Да
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Свечной ключ
|Нет
- Набор инструментов АРСЕНАЛ (29 предметов) представляет собой комплект для обслуживания и ремонта легковой машины. Будет полезен в бытовой эксплуатации: при плановом осмотре, в случае экстренных ситуаций. Предметы идут в стальном чехле, защищающем от потери составляющих, механических повреждений.
Преимущества
- Поставляется в прочном эргономичном кейсе из металла, специально разработанном под каждый комплектующий предмет
- Инструменты не будут трястись и выпадать из заготовленных мест при транспортировке
- Случайное открывание невозможно из-за прочных замков, также выполненных из металла
- Трещотка с надежной металлической ручкой
- Масса аксессуара – всего 5,1 кг
- Габаритные размеры комплекта – 424 x 182 x 62 м