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Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
5.0
6
Найти аналог
Наборы торцевых головок
    Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
    Арт. О00000003980
    5.0
    6
    Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
    Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
    Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
      Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
      Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов
      Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов

      Набор инструментов Арсенал 8144690, 29 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003980
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Арсенал
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Свечные головки
      		Да
      Свечной ключ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов АРСЕНАЛ (29 предметов) представляет собой комплект для обслуживания и ремонта легковой машины. Будет полезен в бытовой эксплуатации: при плановом осмотре, в случае экстренных ситуаций. Предметы идут в стальном чехле, защищающем от потери составляющих, механических повреждений.

        Преимущества

        • Поставляется в прочном эргономичном кейсе из металла, специально разработанном под каждый комплектующий предмет
        • Инструменты не будут трястись и выпадать из заготовленных мест при транспортировке
        • Случайное открывание невозможно из-за прочных замков, также выполненных из металла
        • Трещотка с надежной металлической ручкой
        • Масса аксессуара – всего 5,1 кг
        • Габаритные размеры комплекта – 424 x 182 x 62 м