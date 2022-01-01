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Набор пильных венцов Bosch 2.608.584.063, 6шт., 46-81мм.
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Наборы коронок по дереву
    Набор пильных венцов Bosch 2.608.584.063, 6шт., 46-81мм.
    Арт. 90167510
    Набор пильных венцов Bosch 2.608.584.063, 6шт., 46-81мм.

      Набор пильных венцов Bosch 2.608.584.063, 6шт., 46-81мм.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90167510

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		46
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор BOSCH 2.608.584.063 представляет собой набор из 6 пильных венцов, которые применяются совместно с дрелями. Зубья имеют средний профиль реза, и в зависимости от того, какого размера требуется сделать отверстие, в основание венца надежно крепится пильное полотно нужного диаметра. Отлично подходит для изготовления канальных и сквозных отверстий. Твердые зубья режущих кромок позволяют осуществлять работу по материалам из твердой и мягкой древесины, фанеры, ДСП с покрытием и пластмасс, а при соответствующем охлаждении - работу по цветному металлу. Хвостовик надежно соединен с корпусом, что повышает надежность и лучший ход при вращении. Диаметры пильных венцов: 46 мм, 53 мм, 60 мм, 67 мм, 74 мм, 81 мм

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы