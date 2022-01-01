Набор пильных венцов Bosch 2.608.584.063, 6шт., 46-81мм.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Набор BOSCH 2.608.584.063 представляет собой набор из 6 пильных венцов, которые применяются совместно с дрелями. Зубья имеют средний профиль реза, и в зависимости от того, какого размера требуется сделать отверстие, в основание венца надежно крепится пильное полотно нужного диаметра. Отлично подходит для изготовления канальных и сквозных отверстий. Твердые зубья режущих кромок позволяют осуществлять работу по материалам из твердой и мягкой древесины, фанеры, ДСП с покрытием и пластмасс, а при соответствующем охлаждении - работу по цветному металлу. Хвостовик надежно соединен с корпусом, что повышает надежность и лучший ход при вращении. Диаметры пильных венцов: 46 мм, 53 мм, 60 мм, 67 мм, 74 мм, 81 мм