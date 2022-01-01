Набор пильных венцов Bosch 2.608.584.063, 6шт., 46-81мм.
Арт. 90167510
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип упаковки
|блистер
|
min диаметр, мм
|46
- Набор BOSCH 2.608.584.063 представляет собой набор из 6 пильных венцов, которые применяются совместно с дрелями. Зубья имеют средний профиль реза, и в зависимости от того, какого размера требуется сделать отверстие, в основание венца надежно крепится пильное полотно нужного диаметра. Отлично подходит для изготовления канальных и сквозных отверстий. Твердые зубья режущих кромок позволяют осуществлять работу по материалам из твердой и мягкой древесины, фанеры, ДСП с покрытием и пластмасс, а при соответствующем охлаждении - работу по цветному металлу. Хвостовик надежно соединен с корпусом, что повышает надежность и лучший ход при вращении. Диаметры пильных венцов: 46 мм, 53 мм, 60 мм, 67 мм, 74 мм, 81 мм
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы