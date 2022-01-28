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Набор сверл Bosch 2.608.588.164 CYL-5, 5/6/8 мм, 3 штуки
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Bosch 2.608.588.164 CYL-5, 5/6/8 мм, 3 штуки
    Арт. 901363574
    5.0
    2
    Набор сверл Bosch 2.608.588.164 CYL-5, 5/6/8 мм, 3 штуки

      Набор сверл Bosch 2.608.588.164 CYL-5, 5/6/8 мм, 3 штуки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 901363574
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр, мм
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл Bosch 2608588164 с цилиндрическим хвостовиком предназначен для дрелей. С помощью данной оснастки осуществляют работу по бетону. Наконечник сверл имеет алмазное покрытие, а система Power Grip обеспечивает 100% передачу мощности. По результатам тестов Bosch скорость бурения этой оснасткой очень высокая.