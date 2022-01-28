Набор сверл Bosch 2.608.588.164 CYL-5, 5/6/8 мм, 3 штуки
Арт. 901363574
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|3
|
Диаметр, мм
|5
- Набор сверл Bosch 2608588164 с цилиндрическим хвостовиком предназначен для дрелей. С помощью данной оснастки осуществляют работу по бетону. Наконечник сверл имеет алмазное покрытие, а система Power Grip обеспечивает 100% передачу мощности. По результатам тестов Bosch скорость бурения этой оснасткой очень высокая.