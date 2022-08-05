Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
Арт. Х143203
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Великобритания
|
Родина бренда
|Япония
|
Вес, кг
|9
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 4511 C имеет 2 режима работы: сверление с ударом и долбление. Задняя рукоятка обеспечивает более комфортную работу с инструментом. Антивибрационная технология (AVT) делает работу неутомительной. Перфоратор оснащен индикатором неисправности выключателя и кабеля. Данная модель поставляется в чемодане
Преимущества
- Ограничитель момента
- Электронная система стабилизации
- Электронная регулировка числа оборотов
- Двойная защитная изоляция
- Плавный пуск
- Световой индикатор замены угольных щеток;
- Антивибрационная задняя рукоятка - для долгой и неутомительной работы
- Индикатор неисправности кабеля и включателя
- Два режима работы (сверление с ударом и долбление)