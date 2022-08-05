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Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
5.0
1
73 909 ₽
80 380 ₽
Перфораторы
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Арт. Х143203
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж

      Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж

      • -6 471 ₽
      73 909 ₽
      80 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. Х143203
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -6 471 ₽
      73 909 ₽
      80 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita HR 4511 C имеет 2 режима работы: сверление с ударом и долбление. Задняя рукоятка обеспечивает более комфортную работу с инструментом. Антивибрационная технология (AVT) делает работу неутомительной. Перфоратор оснащен индикатором неисправности выключателя и кабеля. Данная модель поставляется в чемодане

        Преимущества

        • Ограничитель момента
        • Электронная система стабилизации
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Двойная защитная изоляция
        • Плавный пуск
        • Световой индикатор замены угольных щеток;
        • Антивибрационная задняя рукоятка - для долгой и неутомительной работы
        • Индикатор неисправности кабеля и включателя
        • Два режима работы (сверление с ударом и долбление)