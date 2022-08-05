Перфоратор SDS-Max Makita HR 4511C, 1350 Вт, 13 Дж

Преимущества

Ограничитель момента

Электронная система стабилизации

Электронная регулировка числа оборотов

Двойная защитная изоляция

Плавный пуск

Световой индикатор замены угольных щеток;

Антивибрационная задняя рукоятка - для долгой и неутомительной работы

Индикатор неисправности кабеля и включателя

Два режима работы (сверление с ударом и долбление)

Перфоратор Makita HR 4511 C имеет 2 режима работы: сверление с ударом и долбление. Задняя рукоятка обеспечивает более комфортную работу с инструментом. Антивибрационная технология (AVT) делает работу неутомительной. Перфоратор оснащен индикатором неисправности выключателя и кабеля. Данная модель поставляется в чемодане