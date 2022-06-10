Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж

Преимущества

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой

Плавный пуск - для комфортного начала работы

Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щёток

Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом

Регулировка холостых оборотов

Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Makita HR5212C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Резиновые накладки на основной рукоятке обеспечивают надежную и удобную работу с инструментом. Дополнительная рукоять помогает прочно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Конструкцией предусмотрен световой индикатор, который указывает на необходимость замены угольных щёток. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.