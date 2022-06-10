Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
Арт. Ю00000027092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|11.9
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Makita HR5212C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Резиновые накладки на основной рукоятке обеспечивают надежную и удобную работу с инструментом. Дополнительная рукоять помогает прочно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Конструкцией предусмотрен световой индикатор, который указывает на необходимость замены угольных щёток. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Плавный пуск - для комфортного начала работы
- Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щёток
- Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
- Регулировка холостых оборотов
- Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки