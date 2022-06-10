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Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
    Арт. Ю00000027092
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
    Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж
      Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж

      Перфоратор SDS-Max Makita HR5212C 179745, 1510 Вт, 20 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000027092
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		11.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR5212C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Резиновые накладки на основной рукоятке обеспечивают надежную и удобную работу с инструментом. Дополнительная рукоять помогает прочно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Конструкцией предусмотрен световой индикатор, который указывает на необходимость замены угольных щёток. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества 

        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
        • Плавный пуск - для комфортного начала работы
        • Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щёток
        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
        • Регулировка холостых оборотов
        • Поставляется в чемодане - для удобства хранения и транспортировки