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Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Арт. Х143289
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143289
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Stanley STHR202K работает в двух режимах - сверления и сверления с ударом. Выбрать один из них можно с помощью тумблера сбоку на корпусе. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Боковая рукоятка помогает распределять усилие на две руки. 

        Преимущества

        • 2 режима: сверление и сверление с ударом
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура
        • Регулировка скорости - для работы с разными материалами
        • Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента
        • Задняя рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки