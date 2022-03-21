Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж
Арт. Х143289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.6
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Stanley STHR202K работает в двух режимах - сверления и сверления с ударом. Выбрать один из них можно с помощью тумблера сбоку на корпусе. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Боковая рукоятка помогает распределять усилие на две руки.
Преимущества
- 2 режима: сверление и сверление с ударом
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура
- Регулировка скорости - для работы с разными материалами
- Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента
- Задняя рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки