Перфоратор SDS-Plus Stanley STHR202K, 620 Вт, 1.34 Дж

Преимущества

2 режима: сверление и сверление с ударом

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора при заклинивании бура

Регулировка скорости - для работы с разными материалами

Боковая рукоятка - для надежного удержания инструмента

Задняя рукоятка с резиновыми вставками - для комфортной работы

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор Stanley STHR202K работает в двух режимах - сверления и сверления с ударом. Выбрать один из них можно с помощью тумблера сбоку на корпусе. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Боковая рукоятка помогает распределять усилие на две руки.