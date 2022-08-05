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Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
    Арт. 1035832
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1035832
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ЗУБР ЗП-28-800 КМ имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях вращения. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, что способствует надежному удержанию инструмента.

        Преимущества

        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
        • Усовершенствованный ударный механизм - для высокой производительности
        • Рекомендуемые диаметры сверления: 4-18 мм
        • Реверс поворотом щеток
        • Плавная регулировка оборотов
        • Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы
        • Предохранительная муфта - для защиты при блокировке бура
        • Дополнительная регулируемая рукоятка - для комфортной работы оператора
        • Сменный быстрозажимной патрон для цилиндрических сверл
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР ЗП-28-800 КМ