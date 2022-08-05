Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж
Арт. 1035832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.6
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ЗУБР ЗП-28-800 КМ имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях вращения. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, что способствует надежному удержанию инструмента.
Преимущества
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Усовершенствованный ударный механизм - для высокой производительности
- Рекомендуемые диаметры сверления: 4-18 мм
- Реверс поворотом щеток
- Плавная регулировка оборотов
- Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы
- Предохранительная муфта - для защиты при блокировке бура
- Дополнительная регулируемая рукоятка - для комфортной работы оператора
- Сменный быстрозажимной патрон для цилиндрических сверл
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР ЗП-28-800 КМ