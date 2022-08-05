Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-28-800 КМ, 800 Вт, 3,2 Дж

Преимущества

3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление

Усовершенствованный ударный механизм - для высокой производительности

Рекомендуемые диаметры сверления: 4-18 мм

Реверс поворотом щеток

Плавная регулировка оборотов

Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы

Предохранительная муфта - для защиты при блокировке бура

Дополнительная регулируемая рукоятка - для комфортной работы оператора

Сменный быстрозажимной патрон для цилиндрических сверл

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР ЗП-28-800 КМ

Перфоратор ЗУБР ЗП-28-800 КМ имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режим поворота долота. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях вращения. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, что способствует надежному удержанию инструмента.