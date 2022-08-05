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Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
5.0
1
7 208 ₽
7 790 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Арт. Ю00000011799
5.0
1
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
  • Персональная скидка
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт
Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт

Перфоратор Зубр Профессионал ЗП-26-800 К, 800 Вт

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  • -582 ₽
7 208 ₽
7 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000011799
5.0
1

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
2.9
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -582 ₽
7 208 ₽
7 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К имеет три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также есть режим поворота долота. Выбор одного из них осуществляется при помощи удобного переключателя. Для крепкого хвата предусмотрена дополнительная рукоять. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

    Преимущества

    • Новый фирменный дизайн
    • Три режима работы (сверление, ударное сверление, долбление)
    • Мягкая накладка на основной рукоятке - для комфортной работы
    • Реверс поворотом щеток - для долгого срока службы
    • Предохранительная муфта - защищает перфоратор от поломки при заклинивании бура
    • SDS-plus - для простой смены оснастки
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора Зубр ЗП-26-800 К