Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж

Преимущества

Новый фирменный дизайн

Полностью измененный ударный механизм

3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Рекомендуемый диаметр бурения: 4-22 мм

Плавная регулировка оборотов

Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора

Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной работы

Длинный кабель (4 м)

Поворот долота в нужное осевое положение

Реверс поворотом щеток

Корпус редуктора из металла - для долгого срока службы инструмента

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР Профессионал ЗП-32-1100 К

Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.