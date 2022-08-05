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Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
    Арт. 1035835
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1035835
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.

        Преимущества

        • Новый фирменный дизайн
        • Полностью измененный ударный механизм
        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Рекомендуемый диаметр бурения: 4-22 мм
        • Плавная регулировка оборотов
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора
        • Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной работы
        • Длинный кабель (4 м)
        • Поворот долота в нужное осевое положение
        • Реверс поворотом щеток
        • Корпус редуктора из металла - для долгого срока службы инструмента
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР Профессионал ЗП-32-1100 К