Перфоратор SDS-Plus Зубр ЗП-32-1100 К, 1100 Вт, 3,4 Дж
Арт. 1035835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ЗУБР Профессионал, 1100 Вт ЗП-32-1100 К работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Он оснащен функцией реверса для простого извлечения оснастки при заклинивании. Сетевой кабель длиной 4 м дает оператору возможность свободно перемещаться по рабочей площадке. Ограничитель глубины сверления обеспечивает точную работу.
Преимущества
- Новый фирменный дизайн
- Полностью измененный ударный механизм
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Рекомендуемый диаметр бурения: 4-22 мм
- Плавная регулировка оборотов
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента и оператора
- Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортной работы
- Длинный кабель (4 м)
- Поворот долота в нужное осевое положение
- Реверс поворотом щеток
- Корпус редуктора из металла - для долгого срока службы инструмента
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора ЗУБР Профессионал ЗП-32-1100 К