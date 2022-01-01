Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм

Комбинированное сверло метчик от известного российского производителя «Практика» М4 используется для проведения строительных ремонтных работ для резьбы по металлическим поверхностям. Происходит это с помощью дрели. Длина предмета 52 миллиметра, шаг 0,7. Сверло изготовлено из качественной марки инструментальной стали Р6М5, на него нанесена правая резьба, поверхность шлифованная. Работа происходит за один подход, так как нарезка резьбы и сверление происходит сразу, а очищается оно самостоятельно на обратном ходу. Оно оснащено шестигранным концевиком на 1/4 дюйма, поэтому отлично взаимодействует с современным инструментом. В блистере находится 1 сверло.