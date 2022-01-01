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Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм
505 ₽
580 ₽
Сверла по металлу
    Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм
    Арт. О00000024546
    Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм
    Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм
    Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм
    Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм

    Сверло метчик Практика 774-979, 52 мм

    • -75 ₽
    505 ₽
    580 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000024546

    Характеристики

    Производитель
    		Практика
    Двухстороннее сверло
    		Нет
    Количество предметов, шт
    		1
    Ударное
    		Нет
    Алмазное
    		Нет
    Все характеристики
    • -75 ₽
    505 ₽
    580 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Комбинированное сверло метчик от известного российского производителя «Практика» М4 используется для проведения строительных ремонтных работ для резьбы по металлическим поверхностям. Происходит это с помощью дрели. Длина предмета 52 миллиметра, шаг 0,7. Сверло изготовлено из качественной марки инструментальной стали Р6М5, на него нанесена правая резьба, поверхность шлифованная. Работа происходит за один подход, так как нарезка резьбы и сверление происходит сразу, а очищается оно самостоятельно на обратном ходу. Оно оснащено шестигранным концевиком на 1/4 дюйма, поэтому отлично взаимодействует с современным инструментом. В блистере находится 1 сверло.