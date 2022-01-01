Шлифлист ЭНКОР 230*280мм К180 (10шт) 20316

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Шлифлист Энкор 20316 используют для мокрого шлифования. Тканевая основа данной оснастки имеет нормальную плотность, что делает лист гибким. Абразивным элементом является оксид алюминия коричневый, связующим элементом базового и дополнительного покрытий — смола. Абразивные зерна занимают 90-95 % поверхности. Качество обработки такими шлифлистами очень высокое. Данная оснастка подходит для шлифования твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий. При ручном шлифовании рекомендуется использовать держатель для шкурки.