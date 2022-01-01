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Шлифлист ЭНКОР 230*280мм К120 (10шт) 20314
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Шлифовальные листы
    Шлифлист ЭНКОР 230*280мм К120 (10шт) 20314
    Арт. X1317131117

      Шлифлист ЭНКОР 230*280мм К120 (10шт) 20314

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317131117

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шлифлист Энкор 20314 используют для мокрого шлифования. Тканевая основа данной оснастки имеет нормальную плотность, что делает лист гибким. Абразивным элементом является оксид алюминия коричневый, связующим элементом базового и дополнительного покрытий — смола. Абразивные зерна занимают 90-95 % поверхности. Качество обработки такими шлифлистами очень высокое. Данная оснастка подходит для шлифования твердых и мягких пород древесины, металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий. При ручном шлифовании рекомендуется использовать держатель для шкурки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала