Преимущества

Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе

Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности

Защита от непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора

Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок

Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время

Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов.