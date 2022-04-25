Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
Арт. Х11849
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов.
Преимущества
- Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе
- Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности
- Защита от непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора
- Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
- Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время