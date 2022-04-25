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Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
    Арт. Х11849
    5.0
    2
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
    Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000
      Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000

      Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11849
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo W 2000 606420000 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощность 2000 Вт. Данная модель предназначена для разделения и чернового шлифования различных материалов.

        Преимущества

        • Модель имеет узкий корпус - для лучшего удержания инструмента при работе
        • Двигатель мощностью 2000 Вт - для большей производительности
        • Защита от непреднамеренного пуска - для дополнительной безопасности оператора
        • Угольные щетки отключаются при износе - для защиты двигателя от поломок
        • Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья под давлением, поэтому он лучше отводит тепло и прослужит долгое время