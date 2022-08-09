Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000

Преимущества

Эргономичная рукоятка. Рукоятка с антивибрационной системой Metabo VibraTech (MVT) предназначена для обеспечения полного контроля и ,соответственно, безопасной работы

Надежный редуктор. Корпус редуктора сделан из прочного алюминиевого сплава

Сопротивляемость перегрузкам. Инструмент не перегреется, благодаря отводу ттепла и вентиляционным отверстиям

Защита от повторного запуска. Выключатель, фиксирующийся во включенном положении, имеет защиту от повторного запуска. Если, например, во время эксплуатации инструмента отключат электричество, то Вы избежите повторного запуска в момент включения электричества

Регулировка защитного кожуха. Возможность изменения положения защитного кожуха без использования ключа обеспечивает оптимально удобную установку заготовки по отношению к шлифмашине

Электронная система плавного пуска

Большой вращающий момент

Ограничение пускового тока

Высокий КПД

Quick система

Самоотключающиеся угольные щетки

Эргономичный дизайн

Угловая шлифмашина Metabo WX 22-230 Quick 606460000 представляет собой многофункциональный инструмент небольшого веса - 5.9 кг, с системой Quick для быстрой безинструментальной замены шлифовального круга. Предназначен для резки и шлифовки деталей из различных материалов. Имеет высокопроизводительный мотор мощностью 2200 Вт со специальным защитным слоем от образующейся пыли во время работы. Благодаря великолепному отводу тепла, редуктору из прочного сплава и световому сигналу при неисправности или незапланированном событии (например, срабатывание защиты от повторного пуска), прослужит Вам долгое время.