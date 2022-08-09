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Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
    Арт. Х12725324
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
    Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000
      Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000

      Шлифмашина угловая Metabo WX 22-230 Quick 606460000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12725324
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WX 22-230 Quick 606460000 представляет собой многофункциональный инструмент небольшого веса - 5.9 кг, с системой Quick для быстрой безинструментальной замены шлифовального круга. Предназначен для резки и шлифовки деталей из различных материалов. Имеет высокопроизводительный мотор мощностью 2200 Вт со специальным защитным слоем от образующейся пыли во время работы. Благодаря великолепному отводу тепла, редуктору из прочного сплава и световому сигналу при неисправности или незапланированном событии (например, срабатывание защиты от повторного пуска), прослужит Вам долгое время.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка. Рукоятка с антивибрационной системой Metabo VibraTech (MVT) предназначена для обеспечения полного контроля и ,соответственно, безопасной работы
        • Надежный редуктор. Корпус редуктора сделан из прочного алюминиевого сплава
        • Сопротивляемость перегрузкам. Инструмент не перегреется, благодаря отводу ттепла и вентиляционным отверстиям
        • Защита от повторного запуска. Выключатель, фиксирующийся во включенном положении, имеет защиту от повторного запуска. Если, например, во время эксплуатации инструмента отключат электричество, то Вы избежите повторного запуска в момент включения электричества
        • Регулировка защитного кожуха. Возможность изменения положения защитного кожуха без использования ключа обеспечивает оптимально удобную установку заготовки по отношению к шлифмашине
        • Электронная система плавного пуска
        • Большой вращающий момент
        • Ограничение пускового тока
        • Высокий КПД
        • Quick система
        • Самоотключающиеся угольные щетки
        • Эргономичный дизайн