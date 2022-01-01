Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
Арт. Х11866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 Quick 606450000 - профессиональный инструмент, оснащенный надежным и долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт и рабочим диском диаметром до 230 мм. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфорт в работе. Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену оснастки.
Преимущества
- Долговечность. Корпус редуктора, выполненный из алюминиевого литья под давлением, продлевает срок службы инструмента
- Низкий уровень вибрации. Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
- Охлаждение. На корпусе инструмента расположена вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
- Удобство работы. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух устанавливается и регулируется без применения дополнительного инструмента
- Безопасность. Выключатель угловой шлифмашиныMetabo WX 24-230 Quick 606450000 может быть зафиксирован во включенном положении и имеет защиту от повторного пуска
- Плавный пуск и ограничение пускового тока
- Надежный двигатель Metabo Marathon с защитной решеткой обмоток
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании диска
- Большой вращающий момент и высокий КПД
- Защита от перегрузок
- Боковая рукоятка фиксируется в трех позициях
- Световой индикатор нарушения нормального функционирования
- Поворотная основная рукоятка регулируется без специальных инструментов
- Metabo Quick - система быстрой замены оснастки
- Отключающиеся при износе угольные щетки