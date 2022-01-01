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Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
    Арт. Х11866
    Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
    Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
    Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
    Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
    Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
      Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
      Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
      Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
      Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick
      Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick

      Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х11866

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 Quick 606450000 - профессиональный инструмент, оснащенный надежным и долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт и рабочим диском диаметром до 230 мм. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфорт в работе. Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену оснастки.

        Преимущества

        • Долговечность. Корпус редуктора, выполненный из алюминиевого литья под давлением, продлевает срок службы инструмента
        • Низкий уровень вибрации. Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной
        • Охлаждение. На корпусе инструмента расположена вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя
        • Удобство работы. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух устанавливается и регулируется без применения дополнительного инструмента
        • Безопасность. Выключатель угловой шлифмашиныMetabo WX 24-230 Quick 606450000 может быть зафиксирован во включенном положении и имеет защиту от повторного пуска
        • Плавный пуск и ограничение пускового тока
        • Надежный двигатель Metabo Marathon с защитной решеткой обмоток
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании диска
        • Большой вращающий момент и высокий КПД
        • Защита от перегрузок
        • Боковая рукоятка фиксируется в трех позициях
        • Световой индикатор нарушения нормального функционирования
        • Поворотная основная рукоятка регулируется без специальных инструментов
        • Metabo Quick - система быстрой замены оснастки
        • Отключающиеся при износе угольные щетки