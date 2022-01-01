Шлифмашина угловая Metabo WX 24-230 Quick

Преимущества

Долговечность. Корпус редуктора, выполненный из алюминиевого литья под давлением, продлевает срок службы инструмента

Низкий уровень вибрации. Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) снижает уровень вибрации и делает работу неутомительной

Охлаждение. На корпусе инструмента расположена вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя

Удобство работы. Устойчивый к проворачиванию защитный кожух устанавливается и регулируется без применения дополнительного инструмента

Безопасность. Выключатель угловой шлифмашиныMetabo WX 24-230 Quick 606450000 может быть зафиксирован во включенном положении и имеет защиту от повторного пуска

Плавный пуск и ограничение пускового тока

Надежный двигатель Metabo Marathon с защитной решеткой обмоток

Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты оператора и инструмента при заклинивании диска

Большой вращающий момент и высокий КПД

Защита от перегрузок

Боковая рукоятка фиксируется в трех позициях

Световой индикатор нарушения нормального функционирования

Поворотная основная рукоятка регулируется без специальных инструментов

Metabo Quick - система быстрой замены оснастки

Отключающиеся при износе угольные щетки

Угловая шлифмашина Metabo WX 24-230 Quick 606450000 - профессиональный инструмент, оснащенный надежным и долговечным двигателем Metabo Marathon мощностью 2400 Вт и рабочим диском диаметром до 230 мм. Антивибрационная боковая рукоятка обеспечивает комфорт в работе. Система Metabo Quick обеспечивает быструю замену оснастки.