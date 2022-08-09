Преимущества

Кожух для защиты оператора от пыли и искр

Дополнительная рукоятка для удобной работы

Гипоидные конические шестерни редуктора обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы

Блокировка шпинделя для быстрой смены диска

Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками продлевает общий срок службы

Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU используется для бережной обработки материалов. Диск прикрыт ударопрочным кожухом. Это гарантирует защиту оператора от искр и пыли. Благодаря тонкому корпусу с инструментом удобно работать одной рукой. Имеется блокировка шпинделя для быстрой смены диска.