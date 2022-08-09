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Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
5.0
1
2 564 ₽
2 950 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
    Арт. О00000037839
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
    Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
      Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU

      Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU

      • -386 ₽
      2 564 ₽
      2 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037839
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      • -386 ₽
      2 564 ₽
      2 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU используется для бережной обработки материалов. Диск прикрыт ударопрочным кожухом. Это гарантирует защиту оператора от искр и пыли. Благодаря тонкому корпусу с инструментом удобно работать одной рукой. Имеется блокировка шпинделя для быстрой смены диска.

        Преимущества

        • Кожух для защиты оператора от пыли и искр
        • Дополнительная рукоятка для удобной работы
        • Гипоидные конические шестерни редуктора обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
        • Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками продлевает общий срок службы