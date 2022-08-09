Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU
Арт. О00000037839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Угловая шлифмашина Stanley SG7125-RU используется для бережной обработки материалов. Диск прикрыт ударопрочным кожухом. Это гарантирует защиту оператора от искр и пыли. Благодаря тонкому корпусу с инструментом удобно работать одной рукой. Имеется блокировка шпинделя для быстрой смены диска.
Преимущества
- Кожух для защиты оператора от пыли и искр
- Дополнительная рукоятка для удобной работы
- Гипоидные конические шестерни редуктора обеспечивают меньшую вибрацию, низкий уровень шума и более длительный срок службы
- Блокировка шпинделя для быстрой смены диска
- Высокоточный металлический щеткодержатель с плотными угольными щетками продлевает общий срок службы