Сверло алмазное по керамограниту Matrix 726603, 60x67 мм

Сверло MATRIX 726603 алмазное по керамограниту 60 х 67мм 3-гранный хвостовик. Предназначено для сверления керамогранита, стекла и керамической плитки, обеспечивает точное и чистое отверстие без сколов. Для повышения стойкости сверла, желательно использовать водяное охлаждение.

Преимущество