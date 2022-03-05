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Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм
    Арт. Х1513457
    5.0
    2
    Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм
    Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм
      Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм
      Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм

      Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513457
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		9
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу ВиЗ 5001086 предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов

        Преимущества

        • Твердость режущих кромок 62–65 HRc
        • На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки
        • Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику