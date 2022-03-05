Сверло по металлу ВиЗ 5001086, P6M5, 9 мм
Арт. Х1513457
Характеристики
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|9
|
Ударное
|Нет
- Сверло по металлу ВиЗ 5001086 предназначено для сверления цилиндрических отверстий в заготовках и изделиях из чугунов, сталей средней и низкой твердости, цветных сплавах, пластмассах, древесных материалов
Преимущества
- Твердость режущих кромок 62–65 HRc
- На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки
- Сверло имеет так называемую обратную конусность: диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей части по направлению к хвостовику