Сверло ГРАНИТ 165042, HSS-G, 2.5х57/30
Арт. 9013473617
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание:
Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165042 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.