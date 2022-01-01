Сверло ГРАНИТ 165042, HSS-G, 2.5х57/30

Описание:

Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165042 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.