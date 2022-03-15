Сверло по металлу HAGWERT 569035 Dinamic-Long, 3.5х110 мм, 2 штуки
Арт. 9013473566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|2
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Диаметр, мм
|3
- Сверло по металлу 3,5х110мм Dinamic-Long Р9М3 фрез. 2шт/уп "Hagwert" (569035) Предназначено для работы по легированным и нелегированным углеродистым сталям, цветным металлам, пластикам
Преимущества
- Удлиненные сверла HAGWERT изготовлены из качественной быстрорежущей стали Р9М3/9341 (9% вольфрама, 3% молибдена)
- ГОСТ 886-77 / DIN340.Класс точности А1. Тип N
- Возможно сверление отверстий глубиной 4 диаметра без вывода сверла из отверстия для удаления стружки
- Фрезерованная канавка, обеспечивает сохранность структуры стали заготовки
- Сверло не теряет режущих cвойств при нагреве и более устойчивы к излому по сравнению с вальцованными сверлами