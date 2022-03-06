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Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по дереву
    Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм
    Арт. 9013143
    5.0
    2
    Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм
    Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм
      Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм
      Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм

      Сверло перовое Matrix 70433, 45 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013143
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло перовое MATRIX 70410 предназначено для получения отверстий в мягкой и твердой древесине с любым расположением волокон, клееной фанере, ДСП. Может использоваться с ручной механической и электрической дрелями, а также сверлильными станками.

        Преимущества

        • Имеет плечевое заострение
        • Хвостовик шестигранной формы предотвращает проворот сверла в патроне
        • Сверло перовое изготовлено из углеродистой стали 45
        • Твердость режущих кромок 45–54 HRС