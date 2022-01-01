Сверло по дереву Практика Эксперт 037-671, Х-тип, 20х165 мм

Сверло по дереву Х-тип Практика 20х165 мм - входит в серию "Эксперт". Предназначено для сверления мягкой древесины и древесины средней твердости, ограниченно ДСП и гипсокартона. Имеет четыре режущие кромки и четырехзаходную спираль, благодаря которым обеспечивается высокая скорость сверления и аккуратные кромки отверстия. Резьбовое центрирующее острие гарантирует самозатягивание сверла в материал, тем самым снижая усилия оператора. Шестигранный хвостовик 1/4’’ способен исключить проворачивание в кулачковом патроне и применяется совместно с магнитным держателем 1/4’’.

