Сверло по дереву Практика Профи 775-617, W-заточка, 8x200 мм

Сверло по дереву спиральное, удлиненное Практика 775-617 серии "Профи" шлифованное, изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Предназначено для сверления сквозных и глухих отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, OSB, фанере, гипсокартоне. Специальная W-образная заточка режущих кромок с боковой подрезкой обеспечивает надежное центрирование сверла особо чистую обработку стенок отверстия. Высокая скорость сверления.