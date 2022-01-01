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Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
465 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
    Арт. О00000024426
    Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
    Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
    Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
      Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
      Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм
      Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм

      Сверло по дереву Практика Эксперт 037-688, Х-тип, 22х165 мм

      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024426

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		22
      Все характеристики
      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву Х-тип Практика 22х165 мм - входит в серию "Эксперт". Предназначено для сверления мягкой древесины и древесины средней твердости, ограниченно ДСП и гипсокартона. Имеет четыре режущие кромки и четырехзаходную спираль, благодаря которым обеспечивается высокая скорость сверления и аккуратные кромки отверстия. Резьбовое центрирующее острие гарантирует самозатягивание сверла в материал, тем самым снижая усилия оператора. Шестигранный хвостовик 1/4’’ способен исключить проворачивание в кулачковом патроне и применяется совместно с магнитным держателем 1/4’’.