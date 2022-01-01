Сверло по дереву Практика Мастер 034-847

Сверло по дереву цилиндрическое Практика 034-847 серия "Мастер" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А. Для точного сверления мягкой и твердой древесины. Специальная W-образная заточка исключает увод сверла из точки сверления. Шлифованная поверхность тела и спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки. Допустима перезаточка.