Сверло по дереву Практика Профи 775-648, W-заточка, 12x140 мм
Арт. О00000024416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|12
- Сверло по дереву Практика 775-648 серии "Профи" шлифованное, изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Предназначено для сверления сквозных и глухих отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, OSB, фанере, гипсокартоне. Специальная W-образная заточка режущих кромок с боковой подрезкой обеспечивает надежное центрирование сверла особо чистую обработку стенок отверстия. Высокая скорость сверления.