Сверло по дереву Практика Профи 775-594, W-заточка, 6x200 мм - изготовлено из высококачественной инструментальной стали. Предназначено для сверления сквозных и глухих отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, OSB, фанере, гипсокартоне. Специальная W-образная заточка режущих кромок с боковой подрезкой обеспечивает надежное центрирование сверла и особо чистую обработку стенок отверстия. Высокая скорость сверления.