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Сверло по дереву Практика Мастер 034-885
110 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву Практика Мастер 034-885
    Арт. О00000025133
    Сверло по дереву Практика Мастер 034-885
    Сверло по дереву Практика Мастер 034-885
      Сверло по дереву Практика Мастер 034-885
      Сверло по дереву Практика Мастер 034-885

      Сверло по дереву Практика Мастер 034-885

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025133

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву цилиндрическое Практика 034-885 серия "Мастер" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А. Для точного сверления мягкой и твердой древесины. Специальная W-образная заточка исключает увод сверла из точки сверления. Шлифованная поверхность тела и спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки. Допустима перезаточка.