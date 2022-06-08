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Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
5.0
2
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Сверла по дереву
    Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
    Арт. 9013634356
    5.0
    2
    Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
    Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
    Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
      Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
      Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
      Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм

      Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013634356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по дереву перовое удлиненное. Серия "Профи". Изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А

        Преимущества

        • Шестигранный хвостовик 1/4'' может использоваться со стандартными магнитными держателями для бит, это позволяет быстро менять инструмент
        • Хорошо фиксируется в кулачковом патроне без проскальзывания
        • Сверла имеют боковую подрезку для чистого сверления неглубоких и сквозных отверстий в мягкой и средней твердости древесине
        • Высокая скорость сверления. Допустима перезаточка