Сверло перовое по дереву Практика 774-146, 16х300 мм
Арт. 9013634356
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|16
- Сверло по дереву перовое удлиненное. Серия "Профи". Изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А
Преимущества
- Шестигранный хвостовик 1/4'' может использоваться со стандартными магнитными держателями для бит, это позволяет быстро менять инструмент
- Хорошо фиксируется в кулачковом патроне без проскальзывания
- Сверла имеют боковую подрезку для чистого сверления неглубоких и сквозных отверстий в мягкой и средней твердости древесине
- Высокая скорость сверления. Допустима перезаточка