Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/6, P6M5, 10 мм, 1 штука
Арт. О00000013348
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|10
- Сверло по металлу Вихрь 73/10/6/6 изготовлено из быстрорежущей стали Р6М5 методом вышлифовывания профиля, что позволяет инструменту выдерживать значительные нагрузки при сверлении трудно обрабатываемых материалов. Предназначено для работы по металлу
Преимущества
- Поперечная режущая кромка удалена при помощи подточки, облегчающей процесс засверливания, так же благодаря подточке уменьшается потребность в прикладывании значительных физических усилий при работе
- Данные сверла изготовлены из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5, придающей инструменту дополнительную твердость и теплостойкость. Так же они подвержены термо-химической обработке, что повышает их износостойкость
- К данному инструменту предъявляются повышенные требования по точности и качеству изготовления, поэтому сверла подходят для профессионального использования