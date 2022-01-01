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Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
120 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
    Арт. О00000024510
    Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
    Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт
      Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт

      Сверло по металлу Практика Профи 037-787 двустороннее, 3.5х51 мм, 2 шт

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024510

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу двусторонние ПРАКТИКА 037-787 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5, предназначено для сверления отверстий в листовых металлах. Полностью шлифованное. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Рекомендуется работать с использованием СОЖ