Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм
Арт. О00000024488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло спиральное (10902-77) изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали марки Р6М5. Шлифованное, правостороннее. Угол заточки 118°. Предназначено для сверления конструкционных углеродистых и легированных сталей с пределом прочности на растяжение 900 Н/мм2, цветных металлов, чугуна и твердых пластиков. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей