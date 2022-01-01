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Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм
200 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм
    Арт. О00000024488
    Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм
    Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм
      Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм
      Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм

      Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024488

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло спиральное (10902-77) изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали марки Р6М5. Шлифованное, правостороннее. Угол заточки 118°. Предназначено для сверления конструкционных углеродистых и легированных сталей с пределом прочности на растяжение 900 Н/мм2, цветных металлов, чугуна и твердых пластиков. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей