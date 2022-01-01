Сверло по металлу Практика 774-818, 7.5х156 мм

Сверло спиральное (10902-77) изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали марки Р6М5. Шлифованное, правостороннее. Угол заточки 118°. Предназначено для сверления конструкционных углеродистых и легированных сталей с пределом прочности на растяжение 900 Н/мм2, цветных металлов, чугуна и твердых пластиков. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей