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Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
5.0
2
110 ₽
Сверла по дереву
    Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
    Арт. Х1513686
    5.0
    2
    Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
    Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
    Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
      Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
      Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230
      Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230

      Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513686
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по дереву винтовое Sturm 1055-AG06x230 - предназначено для сверления глубоких отверстий в мягких и твердых породах древесины, фанеры и ДСП. На конце сверла находится винт с мелкой резьбой для более быстрого и комфортного врезания. Изготовлено из инструментальной стали повышенной прочности. Сверло обеспечивает точный диаметр получаемого отверстия.