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Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
    Арт. 1034229
    5.0
    1
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
    Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж

      Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034229
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1050
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302 сконструирован для сверлильных и бурильных работ. Питается инструмент от литий-ионного аккумулятора, а также оснащен подсветкой, поэтому им удобно работать даже в местах без доступа к электросети.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Патрон SDS-Plus аккумуляторного перфоратора Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302 - для быстрой замены оснастки
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Два режима. Данная модель имеет два режима работы: режим сверления и режим бурения. Выбрать один из режимов удобно с помощью переключателя на корпусе инструмента
        • Простота управления. Клавиша пуска и клавиша изменения направления вращения удобно расположены рядом с основной рукояткой - для простоты управления работой перфоратора
        • Подсветка рабочей зоны. Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную светодиодную подсветку
        • Комфортная работа. Рукоятка замкнутой формы оснащена мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • С помощью нажатия на клавишу пуска удобно регулировать рабочую скорость инструмента
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Индикатор заряда аккумулятора - для своевременной его замены
        • Небольшие габариты (278х202 мм) и малый вес (всего 2.1 кг) - для неутомительной работы оператора даже в ограниченном пространстве
        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания