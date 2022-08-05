Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Патрон SDS-Plus аккумуляторного перфоратора Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302 - для быстрой замены оснастки

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Два режима. Данная модель имеет два режима работы: режим сверления и режим бурения. Выбрать один из режимов удобно с помощью переключателя на корпусе инструмента

Простота управления. Клавиша пуска и клавиша изменения направления вращения удобно расположены рядом с основной рукояткой - для простоты управления работой перфоратора

Подсветка рабочей зоны. Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную светодиодную подсветку

Комфортная работа. Рукоятка замкнутой формы оснащена мягкими накладками - для комфортной работы оператора

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

С помощью нажатия на клавишу пуска удобно регулировать рабочую скорость инструмента

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Индикатор заряда аккумулятора - для своевременной его замены

Небольшие габариты (278х202 мм) и малый вес (всего 2.1 кг) - для неутомительной работы оператора даже в ограниченном пространстве

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302 сконструирован для сверлильных и бурильных работ. Питается инструмент от литий-ионного аккумулятора, а также оснащен подсветкой, поэтому им удобно работать даже в местах без доступа к электросети.