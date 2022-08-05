Перфоратор аккумуляторный SDS-Plus Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302, 1 Дж
Арт. 1034229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1050
- Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302 сконструирован для сверлильных и бурильных работ. Питается инструмент от литий-ионного аккумулятора, а также оснащен подсветкой, поэтому им удобно работать даже в местах без доступа к электросети.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Патрон SDS-Plus аккумуляторного перфоратора Bosch GBH 18 V-LI Compact 0.611.905.302 - для быстрой замены оснастки
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Два режима. Данная модель имеет два режима работы: режим сверления и режим бурения. Выбрать один из режимов удобно с помощью переключателя на корпусе инструмента
- Простота управления. Клавиша пуска и клавиша изменения направления вращения удобно расположены рядом с основной рукояткой - для простоты управления работой перфоратора
- Подсветка рабочей зоны. Для удобной работы в темном помещении, инструмент имеет встроенную светодиодную подсветку
- Комфортная работа. Рукоятка замкнутой формы оснащена мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- С помощью нажатия на клавишу пуска удобно регулировать рабочую скорость инструмента
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Индикатор заряда аккумулятора - для своевременной его замены
- Небольшие габариты (278х202 мм) и малый вес (всего 2.1 кг) - для неутомительной работы оператора даже в ограниченном пространстве
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания