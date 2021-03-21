Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
Арт. О00000011806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1800
- Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Для освещения рабочей области предусмотрена LED-подсветка. Возможность регулировки частоты вращения позволяет точно настроить инструмент на работу с конкретным типом материала. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, который характеризуется отсутствием эффекта памяти и не подвержен саморазряду.
Преимущества
- Изменение положения долота (Vario-Lock)
- Обрезиненные рукоятки для комфортного хвата
- Система Bosch SDS - быстрая замена насадок без помощи инструмента
- Защита пользователя и перфоратора в случае перегрузки или заклинивания
- Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента предохраняют двигатель от перегрева
- Кейс - для удобства при хранении и транспортировке