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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
    Арт. О00000011806
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000011806
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Для освещения рабочей области предусмотрена LED-подсветка. Возможность регулировки частоты вращения позволяет точно настроить инструмент на работу с конкретным типом материала. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, который характеризуется отсутствием эффекта памяти и не подвержен саморазряду.

        Преимущества 

        • Изменение положения долота (Vario-Lock)
        • Обрезиненные рукоятки для комфортного хвата
        • Система Bosch SDS - быстрая замена насадок без помощи инструмента
        • Защита пользователя и перфоратора в случае перегрузки или заклинивания
        • Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента предохраняют двигатель от перегрева
        • Кейс - для удобства при хранении и транспортировке