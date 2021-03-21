Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020, 2 Дж

Преимущества

Изменение положения долота (Vario-Lock)

Обрезиненные рукоятки для комфортного хвата

Система Bosch SDS - быстрая замена насадок без помощи инструмента

Защита пользователя и перфоратора в случае перегрузки или заклинивания

Вентиляционные отверстия на корпусе инструмента предохраняют двигатель от перегрева

Кейс - для удобства при хранении и транспортировке

Аккумуляторный перфоратор Bosch GBH 180-LI Solo 0.611.911.020 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Для освещения рабочей области предусмотрена LED-подсветка. Возможность регулировки частоты вращения позволяет точно настроить инструмент на работу с конкретным типом материала. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, который характеризуется отсутствием эффекта памяти и не подвержен саморазряду.