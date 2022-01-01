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Аккумулятор Sturm ДШС-3318Л-41 54459
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Sturm ДШС-3318Л-41 54459
    Арт. X1641
    Аккумулятор Sturm ДШС-3318Л-41 54459

      Аккумулятор Sturm ДШС-3318Л-41 54459

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1641

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Sturm
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Батарея аккумуляторная (18 В; Li-Ion) Sturm предназначена для аккумуляторных дрелей CD3318L и ДШ-3318Л. Компактный, обладает небольшим весом. Литий-ионные аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти, поэтому его можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении данного аккумулятора в заряженном состоянии исключена быстрая саморазрядка

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти