Аккумулятор Sturm ДШС-3318Л-41 54459
Арт. X1641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Sturm
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Батарея аккумуляторная (18 В; Li-Ion) Sturm предназначена для аккумуляторных дрелей CD3318L и ДШ-3318Л. Компактный, обладает небольшим весом. Литий-ионные аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти, поэтому его можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении данного аккумулятора в заряженном состоянии исключена быстрая саморазрядка
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти