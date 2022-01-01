Аккумулятор Sturm ДШС-3318Л-41 54459

Преимущества

Отсутствие эффекта памяти

Батарея аккумуляторная (18 В; Li-Ion) Sturm предназначена для аккумуляторных дрелей CD3318L и ДШ-3318Л. Компактный, обладает небольшим весом. Литий-ионные аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти, поэтому его можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении данного аккумулятора в заряженном состоянии исключена быстрая саморазрядка