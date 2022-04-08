Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм
Арт. 9016589511
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|4
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Габариты, мм
|210x6
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|камень
- Бур Metabo 625235000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.
Преимущества
- Твердый сплав новейшего поколения: долговечный, быстродействующий, без затруднений проходит стальную арматуру
- Новая геометрия резания стамескообразной сверлильной головки обеспечивает быстрое проникновение в самый твердый бетон и гранит
- Простое и легкое центрирование
- Новая 4-спиральная винтовая линия с ее объемной геометрией обеспечивает быстрый вывод буровой муки, уменьшает трение в отверстие сверления, улучшает характер колебаний
- Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне