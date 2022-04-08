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Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм
5.0
1
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм
    Арт. 9016589511
    5.0
    1
    Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм
    Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм
    Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм
    Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм

    Бур Metabo 625235000 SDS-Plus, 6x210/150 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 9016589511
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Metabo
    Количество граней
    		4
    Габариты, мм
    		210x6
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение
    		камень
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Бур Metabo 625235000 применяется в перфораторах с типом патрона SDS-Plus. Строение спирали позволяет быстро отводить буровую муку из рабочей зоны. Бур подходит для сверления бетона, каменной кладки и природного камня.

      Преимущества

      • Твердый сплав новейшего поколения: долговечный, быстродействующий, без затруднений проходит стальную арматуру
      • Новая геометрия резания стамескообразной сверлильной головки обеспечивает быстрое проникновение в самый твердый бетон и гранит
      • Простое и легкое центрирование
      • Новая 4-спиральная винтовая линия с ее объемной геометрией обеспечивает быстрый вывод буровой муки, уменьшает трение в отверстие сверления, улучшает характер колебаний
      • Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне