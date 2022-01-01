Диск пильный Атака 190*54*16 ламинат

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пильные диски Атака предназначенны для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, аллюминий). Их отличает повышенный ресурс, широкий ассортимент и, как следствие, возможность точного подбора под любые задачи и условия работы.