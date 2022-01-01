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Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.
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Пильные диски по ламинату
    Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.
    Арт. Х151073
    Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.
    Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.
      Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.
      Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.

      Диск пильный Атака 200*48*32 ламинат отриц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151073

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск пильный профи АТАКА 8078020 предназначен для распиловки ламината и дсп. Выполнены из высококачественной инструментальной стали. Трапециевидные зубья пильных дисков отлично согласуются с обрабатываемым материалом. Такие зубья значительно увеличивают скорость работы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы