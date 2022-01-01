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Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
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Пильные диски по ламинату
    Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
    Арт. Х1510103
    Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
    Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
    Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
      Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
      Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
      Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.

      Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1510103

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск АТАКА Профи 230x72Tx30 отриц. 8078240 предназначен для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, алюминий). Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Угол заточки отрицательный. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы