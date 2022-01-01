Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.
Арт. Х1510103
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|пильный диск
|
Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск АТАКА Профи 230x72Tx30 отриц. 8078240 предназначен для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, алюминий). Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Угол заточки отрицательный. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы