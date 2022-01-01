Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат отриц.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пильный диск АТАКА Профи 230x72Tx30 отриц. 8078240 предназначен для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, алюминий). Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для чистого распила ДСП, дерева с покрытием, ламината. Угол заточки отрицательный. Отрицательный наклон зуба предназначен для более качественного пиления.