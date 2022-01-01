Диск пильный Атака 250*80*32 ламинат отриц.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Диск пильный профи АТАКА 8078260 предназначен для распиловки ламината и дсп. Выполнены из высококачественной инструментальной стали. Трапециевидные зубья пильных дисков отлично согласуются с обрабатываемым материалом. Такие зубья обеспечивают чистый рез.